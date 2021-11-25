Мурашко сообщил о стабилизации ситуации по заболеваемости ВИЧ в России

Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России отмечается стабилизация эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ, однако борьбу с инфекцией необходимо продолжать. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

«В нашей стране отмечается стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ. Но мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять», - заявил глава ведомства

Мурашко отметил, что в период с 2017 по 2020 год было зарегистрировано устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ инфекции. Согласно приведенным данным от 85,8 тысяч человек в 2017 году до 60,3 тысяч человек в прошлом году.

Напомним, накануне МВД подготовил проект приказа, согласно которому прибывших в Россию мигрантов обяжут представлять в ведомство справки об отсутствии ВИЧ-инфекции Предполагается, что это будет касаться только тех иностранных граждан, которые приехали в страну на срок более 90 дней.