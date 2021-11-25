В Group-IB назвали самые опасные программы-вымогатели Фото: Архив "КП"

Специалисты компании Group-IB рассказали, что в России на 200 процентов увеличилось количество атак программ-вымогателей. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Так, среди самых опасных программ для пользователей оказались шифровальщики Dharma, Crylock и Thanos. С их помощью было совершено более 100 атак на российский бизнес. Максимальная запрошенная сумма выкупа составила 250 миллионов рублей.

В компании отметили, что в России применяется модель Ransomware-as-a-Service ("Вымогательство как услуга"), которая позволяет преступникам не разрабатывать собственное вредоносное ПО, а брать в аренду уже существующие программы.

В "Лаборатории Касперского" рассказывали "Известиям", что почти 70% россиян, которые перешли на удаленную работу не получали от работодателей инструкции по кибербезопасности.

"Многие российские сотрудники стали больше использовать для работы онлайн-сервисы, которые не были одобрены IT-отделами компаний", - рассказали в компании.

Ранее стало известно, что в начале ноября увеличилось число хакерских атак на пользователей интернет-магазинов. Самое большое количество DDoS-атак зафиксировано на онлайн-магазины по продаже техники, передает телеканал "360"