Виктория Боня о конфликте с Аленой Водонаевой: "Я бы присудила себе премию за всепрощение"

На поляне "Дома-2" Алена Водонаева ударила Викторию Боню по носу звуковым передатчиком Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня в беседе с "Пятым каналом" рассказала о примирении с Аленой Водонаевой и призналась, что могла пострадать куда серьезнее или даже умереть после их конфликта.

"Я бы присудила себе премию за всепрощение. Я настолько всех люблю, всех прощаю, я думаю, мне нужно присудить премию "Как уметь прощать всех, в том числе Алену Водонаеву", - заявила она.

Напомним, на телепроекте "Дом-2" Алена Водонаева ударила Викторию Боню по носу звуковым передатчиком.

"Я проходила мимо и такая ей: "Ух!" в лицо, а она взяла и этим передатчиком, раскрутила, и со свистом он мне прилетел прямо в глаз. У меня до сих пор есть шрам от Алены Водонаевой на переносице", - рассказала селебрити.

Ранее в соцсетях звезды опубликовали видео, которое назвали воссоединением года. Они встретились на концерте Димы Билана. Водонаева отметила, что Боня жизнерадостная, хорошо выглядит и следит за фигурой.