Захарова заявила, что попытки США определять демократическую повестку в мире выглядят жалко

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Вашингтона определять, кто достоин называться демократией, выглядят жалко, учитывая проблемы с правами человека в самих США. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя организуемый американской стороной «Саммит за демократию».

«США присваивают себе право определять, кто достоин называться демократией, кто недостоин. Выглядит это, конечно, цинично, я бы сказала, что это выглядит просто жалко на фоне явных проблем с состоянием демократии и прав человека в самих Соединенных Штатах Америки, да и в целом на Западе», - отметила дипломат.

Захарова заявила, что организованный США «Саммит за демократию» имеет конфронтационную направленность и нацелен на реидеологизацию международных отношений.

Напомним, «Саммит за демократию» запланирован в онлайн-формате 9-10 ноября. США не пригласили Россию и Китай на это мероприятие, в котором примут участие 110 стран и территорий.

Как писал сайт kp.ru, ранее российского лидера Дмитрий Песков назвал «Саммит за демократию» попыткой Вашингтона провести новые разделительные линии и навязать другим странам свое представление о демократии.