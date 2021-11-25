Россия призывает Польшу прекратить силовые действия в отношении мигрантов на границе Белоруссией Фото: REUTERS

Россия призывает Польшу прекратить силовые действия в отношении мигрантов на белорусско-польской границе и провести тщательные расследования подобных инцидентов. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения внеправовых силовых действий … и мы ожидаем от польских властей проведения досконального и заслуживающего доверие расследования всех имевших место эксцессов подобного рода», - сказала дипломат, указав на необходимость привлечения к ответственности всех замешанных в данной деятельности должностных лиц.

Захарова заявила, что люди пришли туда «точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений», отметив, что они страдают от нехватки еды и тяжелых погодных условий.

Напомним, сегодня, 25 ноября, Следственный комитет Белоруссии сообщил о проведении проверки после обнаружения мигрантов с переломами на границе с Польшей. Ранее ведомство уже сообщало о спланированном применении спецсредств против мигрантов.