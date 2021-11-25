Мигрантов с переломами нашли на границе Белоруссии с Польшей

В Белоруссии нашли мигрантов с переломами на границе с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Белоруссии начал проверку после обнаружения мигрантов с травмами на белорусско-польской границе. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, в пресс-службе СК., отметив, что у двух иракских беженцев переломы ног.

«Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что вечером в минувшие воскресенье, 21 ноября, на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района в Брестской области Белоруссии обнаружили группу обессиленных и измученных беженцев. При первоначальном медицинском осмотре медработниками переломы костей были обнаружены ног у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака.

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов 16 ноября. Позже ведомство заявило, что проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со польской стороны, имевшее место во вторник, 23 ноября.