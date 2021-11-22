СК Белоруссии заявил, что Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов Фото: REUTERS

Жесткие действия польских властей в отношении мигрантов на границе могли быть спланированы заранее. Такое заявление сделал глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, отметив, что ведомство проверяет эту версию.

По его словам, о «спланированной провокации» может свидетельствовать тот факт, что к тому моменту, когда 16 ноября группа нелегалов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских правоохранителей.

Согласно данным Следственного комитета Белоруссии, при попытке прорваться через границу из-за применения спецсредств пострадали 132 беженца, в том числе 20 детей.

«Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер. Основная же масса - повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ», - приводит слова главы ведомства агентство БелТа.

Гора заявил, что по каждому случаю дадут правовую оценку, а польской стороне уже направили запросы об оказании правовой помощи.

Напомним, 16 ноября, в пограничном пункте пропуска Брузги несколько тысяч мигрантов попытались прорваться через границу в Польшу. В ответ польская пограничная стража, полиция и армия применили водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Как писал сайт kp.ru, помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев сообщил о случаях химических ожогов глаз у мигрантов.