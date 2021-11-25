В России нет случаев "самого опасного" штамма коронавируса с 32 мутациями

Штамм B.1.1.529 выявили в трех странах, России среди них нет Фото: REUTERS

Штамм коронавируса с 32 мутациями, который британские журналисты окрестили "потенциально самым опасным в мире", выявили всего в трех странах и среди них нет России. Об этом рассказал РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много", - уточнил Хафизов.

По его словам, в настоящее время известны десять случаев заражения коронавирусом штамма B.1.1.529 в Ботсване, Гонконге и ЮАР. Вместе с тем реальных случаев заражения, вероятно, значительно выше, считает Хафизов.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.