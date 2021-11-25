Черчесов заявил, что готов помочь советом Валерию Карпину

Черчесов открыт к любым разговорам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборную России по футболу, начиная с августа 2021 года, тренирует Валерий Карпин. Он пришел на смену Станиславу Черчесову после того, как наши неудачно сыграли на чемпионате Европы по футболу 2020. Турнир прошел нынешним летом и российская команда заняла последнее место в своей группе. Черчесов в интервью для «КП-Спорт» заявил, что готов помочь любым советом тренерам сборной России:

- Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны, - заявил Станислав Черчесов.

Напомним, что сборная России под началом Валерия Карпина после серии успешных матчей осенью недавно проиграла 0:1 поединок команде Хорватии. Таким образом, российская команда теперь проведет дополнительные стыковые матчи отбора на ЧМ-2022.