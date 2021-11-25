Черчесов заявил, что Дзюба был бы полезен сборной России в матче с хорватами

Станислав Черчесов и Артем Дзюба много работали вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре 2021 года сборная России проиграла решающий матч за выход на ЧМ-2022 команде Хорватии со счетом 0:1. У нас еще есть возможность пробиться на этот турнир через стыковые поединки. Соперник будет определен по итогам жеребьевки, которая пройдет 26 ноября. И одна из тем для разговоров после того поражения — а помог ли бы нашим Артем Дзюба? Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал честный ответ на этот вопрос в интервью «КП-Спорт»:

- Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России, - сразу же оговорился Черчесов. Но потом добавил - Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите.

Как отметил Станислав Саламович, вопрос вызова или невызова Дзюбы остро стоял и в те времена, когда он был главным тренером команды:

- Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем. Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией. Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда.

Напомним, что Артем Дзюба после Евро-2020 не провел еще ни одного матча и не получил вызова в сборную России при Валерие Карпине.