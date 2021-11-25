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Спорт25 ноября 2021 14:18

Черчесов ответил на вопрос, пришел бы он в сборную в случае ухода Карпина

Экс-главный тренер сборной России высказал свое отношение к возможной ситуации
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Станислав Черчесов работал в сборной России с 2016 по 2021 годы.

Станислав Черчесов работал в сборной России с 2016 по 2021 годы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не так давно главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после поражения от Хорватии бросил в сердцах фразу. Мол, а вдруг не я буду тренировать команду к стыковым матчам ЧМ-2022. Таким образом, был намек на возможный уход из сборной. Но потом Валерий Георгиевич сказал, что остается в сборной и вопрос закрыт.

В интервью «КП-Спорт» экс-главного тренера сборной России Станислав Черчесова спросили:

- А если бы Валерий Карпин, высказавший сомнения по поводу своей дальнейшей работы в сборной, решил уйти, и руководство РФС предложило бы вам вернуться. Все-таки у вас большой опыт, ваш тренерский штаб начинал работу в этом отборочном цикле. Что бы вы ответили?

Станислав Черчесов ответил, что думает по этому поводу прямо:

- Я всегда рассматривал работу в национальной сборной как назначение, а не как приглашение. Это главная команда и это твоя страна.