Саакашвили заявил, что откажется от лечения, если к нему не пустят депутатов оппозиции

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил возмущение, что к нему не пускают депутатов национального парламента и пригрозил, что прекратит принимать лекарства, если ситуация не изменится. Об этом осужденный политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Если с завтрашнего дня ко мне не пустят депутатов, я откажусь от курса лечения и приму только те медикаменты, которые были предписаны мне до попадания в плен", - заявил Саакашвили.

Он также пожаловался, что возле его палаты дежурят "представители Службы государственной безопасности", которые якобы запугивают персонал больницы, чтобы они не передавали послания обществу от бывшего президента.

Отметим, что сейчас Саакашвили проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори, куда его перевели после длительной голодовки.

Как ранее писал сайт kp.ru, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на вопрос журналистов о возможном помиловании своего бывшего коллеги Михаила Саакашвили, задержанного накануне. В частности, она заявила, что "все едины перед законом". Также она добавила, что в планы Саакашвили входила дестабилизация обстановки в стране.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В отношении бывшего президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.