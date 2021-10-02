Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании опального экс-президента Михаила Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга ответила на вопрос журналистов о возможном помиловании своего бывшего коллеги, опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного накануне.

– Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный, – заявила глава государства журналистам.

Президент подчеркнула, что считает себя обязанной быть честной по отношению к гражданам Грузии, пострадавшим от режима Саакашвили, а так же отметила, что бывший грузинский лидер прибыл на территорию республики с далеко не дружественными целями.

По словам Зурабишвили, в планы Саакашвили входила дестабилизация обстановки в стране.

Позже, комментируя заявление президента Грузии относительно помилования Саакашвили, адвокат задержанного Бека Басилая заявил, что слова Зурабишвили сказаны ей под влиянием правящей партии.

– Сегодняшнее заявление президента по поводу того, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией «Грузинская мечта», но завтра ситуация может измениться. – сказал он.

Он также подтвердил, что освобождение Саакашвили действительно может быть осуществлено только в результате помилования.

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