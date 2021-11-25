Меркель призвала ЕС к единству по вопросу санкций из-за конфликта в Донбассе

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз к единству по вопросу новых санкций из-за конфликта в Донбассе.

Политик выразила сожаление, что власти России, по ее мнению, «не были готовы» к проведению саммита в нормандском формате до окончания ее полномочий. Меркель считает, что саммит был бы хорошим сигналом о заинтересованности всех сторон в решении украинского вопроса.

- Этого, к сожалению, не произошло. Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса, — сказала она.

Напомним, Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщила, что ФРГ продолжит выступать за сохранение транзита газа через Украину после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Также Меркель выступила за контакты Евросоюза с Россией по вопросу Украины. Она добавила, что цена за агрессию по отношению к украинскому суверенитету имела бы большую цену.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки могут провести новые консультации по Украине, с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. По его словам, американская сторона использует «различные каналы, чтобы подтвердить Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».