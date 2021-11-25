ФРГ продолжит выступать за сохранение транзита через Украину после запуска «Северного потока — 2»

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщила, что ФРГ продолжит выступать за сохранение транзита газа через Украину после запуска трубопровода «Северный поток — 2».

- Для ФРГ речь идет не только об энергобезопасности, но и сохранении украинского транзита, продолжим выступать за это, — сказала политик.

Также Меркель выступила за контакты Евросоюза с Россией по вопросу Украины. Она добавила, что цена за агрессию по отношению к украинскому суверенитету имела бы большую цену.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки могут провести новые консультации по Украине, с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. По его словам, американская сторона использует «различные каналы, чтобы подтвердить Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины».