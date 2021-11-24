США планируют провести новые консультации с НАТО по Украине Фото: REUTERS

В ближайшее время Соединенные Штаты Америки могут провести новые консультации по Украине, с международными партнерами, в том числе по линии НАТО. Об этом рассказал представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, американская сторона использует "различные каналы, чтобы подтвердить Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины".

- Мы используем любые возможности, в частности в многосторонних форматах, которые могут появиться в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашими озабоченностями, - заявил Прайс.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправить на Украину американских военных советников и новое оборудование, включая вооружение. Предполагается, что обсуждение военной помощи Киеву в администрации президента США Джо Байдена началось из-за "тревожных" сообщений о том, что Россия якобы готовит "вторжение" на территорию Незалежной.