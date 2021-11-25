В России вырос спрос на винтажные игровые приставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики компании AliExpress сообщили, что в России вырос спрос на винтажные игровые приставки. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что основной причиной роста спроса является тренд на ностальгию и дефицит новинок. Так, винтажные приставки все чаще выбирают в качестве подарка для геймеров среднего и старшего возраста.

Среди современных игровых приставок самой популярной стала консоль Switch от Nintendo, опередившая Xbox Series X и PlayStation 5.

"Продажи современных игровых приставок последних поколений остаются на рекордно высоком уровне, даже несмотря на дефицит таких товаров", - пояснил руководитель направления "Электроника" AliExpress Россия Антон Шокуров.

Ранее эксперты онлайн-платформы Авито заявили, что в России вырос спрос на товары для зимних видов спорта. Например, интерес к сноубордам среди россиян вырос на 49% по сравнению с 2020 годом, передает телеканал "360".