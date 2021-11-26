Синоптики предупредили, что декабрь начнется с 10-градусных морозов Фото: Артем КИЛЬКИН

Осень подходит к концу и совсем скоро начнется последний зимний месяц. Синоптики предупреждают, что декабрь начнется с морозов. В первый же день столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Зато последние деньки ноября порадуют уходящим теплом. До 30-го числа будут держаться положительные температуры. Осадков не ожидается, сообщает РИАМО.

В пятницу, 26 ноября температура воздуха составит плюс 1- 3 градуса, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

К тому же, выходные в регионах Центральной России ожидается настоящий субтропический ливень.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует, что 30 ноября будут побиты рекорды тепла. Самая теплая ночь в этот день была зарегистрирована в 2006 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,4 градуса, сообщает "Москва 24". Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25112021/193680?utm_source=CopyBuf