Токсиколог: 20 выкуренных подряд сигарет могут привести к смерти Фото: Shutterstock

Академик и врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, сколько выкуренных сигарет могут убить человека. Причем не стоит думать, что никотин пагубно влияет на организм только в долгосрочной перспективе. Курение способно убивать достаточно быстро.

Когда доза яда в организме превысит критическое значение, может наступить летальный исход.

- Отравление наступает от 60 миллиграмм никотина, а если показатель достигает 100 миллиграмм – это смерть. Так определили, когда использовали никотин в чистом виде для борьбы с вредителями на полях, — комментирует Пятому каналу

Стоит помнить, что в зависимости от сорта табака, различается концентрация смол. Сказывается также манера курения.

Дети могут получить отравление даже от двух-трех выкуренных сигарет. А взрослому для отравления нужно 15-20 сигарет подряд.

- Но организм защищает себя сам от отравления. Я лично проработал много лет в токсикологии — не встречал отравление никотином ни разу, - заключил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что курение повышает риск заражения коронавирусом. Угроза существует не только для курильщиков, но и тех, то вдыхает дым. Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению,пишет газета "Известия".