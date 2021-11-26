Великобритания и Израиль запретят к посещению страны Южной Африки из-за нового штамма коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Великобритании приняли решение на время приостановить поездки своих граждан в шесть стран Африки. Израиль тоже готовится ввести запрет на путешествия в южную Африку и на въезд иностранцев. Причиной таких действий стало выявление в странах нового штамма коронавирусной инфекции.

В частности, Британия вводит ограничения на поездки в шесть африканских стран - ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибию.

Британские эксперты назвали новый штамм коронавируса "худшим из тех, что мы видели до сих пор". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Его особенность заключается в том, что у него имеется наибольшее число мутаций. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.