Роскачество советует проверять адреса онлайн-магазинов при покупках в «черную пятницу» Фото: Shutterstock

Россиянам следует проверять названия и адреса интернет-магазинов во время покупок в «черную пятницу», отказавшись от перехода на сайты по ссылкам в рекламных баннерах, посоветовали в Российской системе качестве.

В период распродаж злоумышленники активно создают интернет-ресурсы, приложения и группы в соцсетях, похожие по оформлению на реальные онлайн-магазины. Пользуясь «черной пятницей», мошенники рассылают предложения об акции пользователям. Переходя по этим ссылкам жертвы попадают на фишинговые сайты. Так, мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами названия, но написанные с ошибками или похожими символами, а также другими доменными окончаниями, передает ТАСС сообщение заместителя руководителя Роскачества Антона Куканова.

По его словам, в 2020 году у злоумышленников были популярны фальшивые домены брендов, в названии которых использовался суффикс off. Также Роскачество советует проверять наличие в адресе сайта протокола https и действующего сертификата безопасности, то есть значок замка в адресной строке. При отсутствии этих условий не следует вводить на таком сайте свои личные данные, рекомендуют специалисты.

Проверить дату регистрации домена можно с помощью Whois-сервисов. Как отмечают в Роскачестве, совершать покупки в интернет-магазинах, зарегистрированных за месяц до «черной пятницы» лучше не стоит. Кроме того, не рекомендуется переходить по ссылкам в электронных письмах и мессенджерах – лучше вбить название сайта вручную, а также не идти на поводу у всплывающих рекламных баннеров. Насторожить покупателя должна и слишком большая скидка на товар – такой прием мошенники используют для того, чтобы покупатель поскорее ввел данные своей карты, предупредили в Роскачестве.

Как писал сайт kp.ru, с 25 ноября ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года – «Черной пятницы» 2021 года.