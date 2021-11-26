Жена погибшего горняка рассказала о пожаре в шахте «Листвяжная» за 10 дней до трагедии Фото: МЧС Кемеровской области

За 10 дней до взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области там произошел пожар, рассказала журналистам супруга погибшего шахтера Бориса Пиялкина. По ее словам, тогда горняки сами тушили пожар в шахте.

«15 ноября они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет», – сообщила женщина.

Жена погибшего горняка заявила, что сотрудники Роспотребнадзора все проверяли, а значит должны были знать о превышении уровня метана в шахте. Ее муж, сообщила она, был звеньевым и носил на груди специальный датчик, который постоянно сигналил о высоком содержании метана. Как отметила женщина, он «давно там зашкаливал».

Как писал сайт kp.ru, ранее друзья рассказали о погибшем в ЧП 25-летнего шахтера Олеге Ковалеве. Оказалось, у парня этой весной должна была быть свадьба, а невесту он нашел именно на «Листвяжной».

Напомним, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. В ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.