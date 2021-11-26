Россияне рассказали, каких звезд хотят увидеть на новогодних огоньках

Самыми ожидаемыми артистами на новогодних огоньках стали Niletto, Zivert и Эмин Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики компании SuperJob провели опрос среди 1600 человек и выяснили, что самыми ожидаемыми артистами на новогодних огоньках стали Niletto, Zivert и Эмин. Об этом в четверг, 26 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

В десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.

При этом специалисты отметили, что 40% участников опроса не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года, 36% респондентов намерены включить ТВ для фона и лишь 11% планируют провести праздник за просмотром шоу-программ.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что повышения цен на алкоголь перед Новым годом не ожидается. По его мнению, все разговоры о скачке цен перед праздником - мифы, передает "Москва 24".

Ассоциация кондитеров также опровергла слухи о повышении цен на сладости перед Новым годом. Эксперты отметили, что ситуация будет стабильной, рассказывает Life.ru