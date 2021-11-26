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В мире26 ноября 2021 9:34

Лукашенко заявил, что не намерен воевать с Польшей ради создания гуманитарного коридора для мигрантов

Белорусский президент пообещал выполнить все пожелания мигрантов
Мария ПАВЛОВА
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Лукашенко пообещал беженцам выполнить все их пожелания.

Лукашенко пообещал беженцам выполнить все их пожелания.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко, выступая перед мигрантами в торгово-логистическом центре Брузги в пятницу 26 ноября сказал, что Белоруссия выполнит все пожелания мигрантов

Белорусский президент выразил надежду, что ситуация скоро разрешится.

-Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Если говорить искренне, то там жизнь лучше, чем на той земле откуда вы приехали. Здесь люди разные, но проблема у вас большая общая. Вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно, - сказал Лукашенко.

Белорусский президент пообещал выполнить все пожелания мигрантов.

-Мы, белорусы, будем делать все, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков. Мы будем делать все, как вы захотите. Что мы можем сделать для вас? – сказал он.

В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет идти на обострение обстановки с Польшей.

-Мы не можем устроить войну, чтобы пробить вам коридор в Польшу для Германии, - отметил он.

Лукашенко призвал поляков "образумить свое руководство".

-Руководство в Польше обезумело, оно потеряло реальность. Я обращаюсь к народу Польши. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков. Вы же понимаете, что за счет этих обездоленных людей они ходят решить свои внутренние проблемы, - сказал белорусский президент.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет препятствовать попыткам мигрантов пройти на территорию ЕС.

-Пройдете – идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мною не всем понравится там, за границей. Но это правда. Они должны знать правду, - сказал белорусский президент.