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Здоровье26 ноября 2021 10:12

Биолог объяснил, в чем заключается опасность нового штамма коронавируса

Биолог Чумаков допустил, что новый штамм коронавируса будет более болезнетворным, чем дельта
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Биолог Чумаков допустил, что новый штамм коронавируса будет более болезнетворным, чем дельта

Биолог Чумаков допустил, что новый штамм коронавируса будет более болезнетворным, чем дельта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярнои биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может оказаться более болезнетворным и убийственным, чем дельта-штамм.

"Сейчас надо изучить все свойства нового штамма для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом", - заявил он.

Чумаков отметил, что при необходимости нужно будет создавать новый вариант вакцины, которая позволит защитить и от этого штамма.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) созвала экстренное совещание из за появления нового штамма коронавируса. B.1.1.529 содержит 32 мутации. При этом большинство из них устойчивы к вакцине, передает РИАМО.

При этом, вирусолог Альтштейн заявил, что штамм коронавируса из Ботсваны вряд ли широко распространится. Ученый отметил, на 100% гарантировать это на данный момент не может ни один специалист, рассказывает телеканал "360".