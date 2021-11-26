Глава Приамурья Василий Орлов поручил ускорить информирование жителей области о результатах тестов на COVID-19

Губернатор Василий Орлов дал поручение региональному минздраву активнее применять для первичной диагностики экспресс-тесты на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Информирование населения о результатах тестов на COVID-19 необходимо ускорить, считает глава Приамурья Василий Орлов. Губернатор дал поручение региональному минздраву активнее применять для первичной диагностики экспресс-тесты на коронавирус. Василий Орлов отметил, что результаты тестов на ковид жители региона должны получать в течение 48 часов.

- Сроки исследований на COVID-19 и информирование людей об их результатах необходимо ускорить. Для первичной диагностики заболевания медицинским организациям нужно активнее пользоваться экспресс-тестами. В регионе их на сегодняшний день достаточное количество. Чем раньше жители области смогут получить информацию о состоянии своего здоровья, тем быстрее они смогут принять меры - уйти на самоизоляцию, начать лечение, и тем самым сократить риски распространения вируса, - подчеркнул губернатор Амурской области на заседании оперативного штаба.

По данным амурского Минздрава, за последние пять дней в области на 3,3% снизилось число пациентов, госпитализированных с коронавирусом в стационары. Уменьшилось и количество больных, лечащихся от ковида дома - на 6,2%. Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом - 77% - болеют в легкой форме. В кислородной поддержке в больницах нуждаются 760 человек, еще 11 человек спасают с помощью аппаратов ИВЛ.

В Амурской области работают 11 инфекционных и 20 провизорных госпиталей со стационарными отделениями для коронавирусных больных. Лечение в стационарах проходят 1974 пациента, еще 6666 пациентов (77.2%) получают медицинскую помощь на дому. В ковидных госпиталях остаются свободными 17,74 % коек. По данным на сегодняшний день, регион полностью обеспечен медикаментами и расходными препаратами для лечения больных с диагностированным COVID-19, создан запас на месяц вперед. Обеспеченность медикаментами пациентов, находящихся на стационарном лечении составляет две недели.

Ранее губернатор Василий Орлов предложил выдавать QR-коды переболевшим ковидом россиянам, не обращавшимся за медицинской помощью. Свое предложение глава Амурской области внес на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Губернатор отметил, что проблема получения QR-кодов легко переболевшими существует во многих регионах, в том числе и в Амурской области. Коды можно было бы выдавать людям, которые не обращались в медучреждения, но у которых после болезни в организме сформировался высокий уровень антител.

- Многие граждане переболели в лёгкой форме, не обращались в медицинские учреждения, но сегодня имеют высокий титр антител. Тем не менее, данные граждане не могут получить через госуслуги QR-код по понятным причинам. Эта мера, возможно, разгрузит систему здравоохранения и позволит сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию, - подчеркнул Василий Орлов.