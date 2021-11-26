Зеленский заявил о заинтересованности в транзите газа из России Фото: REUTERS

Украина заинтересована в продлении соглашения о транзите газа из России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы за продление транзита газа. Вы слышали, что мы помимо контракта готовы увеличить транзит. Я слышал риторику со стороны РФ, что они готовы продлить контракт на транзит. Но кроме этих заявлений я ничего не видел, предметных встреч между нашими людьми не было», – сказал политик на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины заявлял, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день. Напомним, контракта на транзит голубого топлива через Украину действует жо 2024 года.

В начале ноября 2021 глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о готовности увеличить транзит российского газа через территорию страны в 2,5 раза.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в намеренном ограничении поставок газа в страны Евросоюза с целью увеоичения цен на голубое топливо в Европе.