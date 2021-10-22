Зеленский: Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх контракта

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.

Украинский лидер отметил, что Киев предлагает такую «дополнительную возможность» всем потенциальным странам-транзитерам. «Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома … Я могу предположить, что эта скидка составит 50%», - приводит слова Зеленского агентство Bloomberg.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Москву в использовании газа в качестве инструмента шантажа, призвав немецкие власти отреагировать на эти действия. Украинский дипломат напомнил, что Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление о принятии мер при попытках России применить трубопровод «Северный поток – 2» в качестве инструмента давления.