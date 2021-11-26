Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Синоптики предупредили о желтом уровне опасности из-за гололедицы в Москве. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О неблагоприятном погодном факторе предупреждает 26 ноября московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы», - говорится в сообщении Департамента в Telegram.

Предупреждение действует до 11 часов утра 28 ноября, уточнили в ведомстве и напомнили водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Тем же, кто этого еще не сделал, в департаменте рекомендуют в целях безопасности оставить автомобиль на стоянке и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, гололедица – это ледяная корка на поверхности земли, которая возникает из-за замерзания талой воды. Гололедица может сохраняться несколько дней, пока лед не занесет снегом, не смоет дождем или он не растает.

А вот здесь на kp.ru можно узнать, когда в России по закону нужно менять летнюю резину на зимнюю.