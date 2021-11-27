Еврокомиссия запретила российской авиакомпании «Скол» работать в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия обновила «черный список» авиаперевозчиков, деятельность которых запрещена в Европейском союзе. В числе прочих попала российская авиакомпания «Скол». Соответствующая информация содержится в релизе Еврокомиссии.

«Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты», - говорится в заявлении.

Согласно данным Еврокомиссии, «Скол» и еще шесть компаний попали под запрет из-за «выявленных серьёзных проблем в области безопасности». В общей сложности в «черный список» на сегодняшний день включены 97 авиакомпаний. «Скол» - единственный российский авиаперевозчик в этом перечне.

В документе указана, что попавшая в список компания может вести деятельность на территории Европейского союза, если арендует самолет вместе с экипажем у перевозчика, который не состоит в этом списке.

Авиакомпания «Скол» создана в 2000, а через восемь лет она стала резидентом Калининградской особой экономической зоны, а также является оператором вертолётных перевозок.