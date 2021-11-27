В штате Нью-Йорк ввели чрезвычайное положение из-за роста числа больных коронавирусом Фото: REUTERS

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении в штате чрезвычайного положения до 15 января следующего года из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года… я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года», - говорится в указе губернатора, где уточняется, что число госпитализаций с коронавирусом за последний месяц увеличилось до более 300 в день.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США снова стало расти, увеличившись за прошедшую неделю на 16% - около 92 тысяч человек в сутки.

По статистке, в США с начала пандемии зарегистрировали свыше 48,1 млн случаев заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 776 349 человек. По обоим этим показателям Штаты занимают первое место в мире.