Байден призвал прививаться от коронавируса из-за нового штамма

Джо Байден Фото: REUTERS

Пандемия не закончится, пока прививки от коронавирусной инфекции не начнут делать по всему миру, поэтому необходимо снять ограничения на интеллектуальную собственность с данных вакцин. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне новостей о новом штамме COVID-19.

«Новости о новом варианте коронавируса должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», - отметил американский лидер.

По его словам, на сегодняшний день все более актуальным становится призыв о снятии права интеллектуальной собственности с вакцин. Свой призыв глава Белого дома направил странам, которые соберут на следующей неделе на министерское совещание Всемирной торговой организации.

«Я призываю страны ... ответить на клич США по отказу от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID, чтобы они могли производиться во всём мире», - заявил он, отметив, что поддержал такую же позицию в апреле, а новость о новом штамме коронавируса «подтверждает важность быстрого продвижения вперед».

Как сообщалось ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, который получил научное название B.1.1.529. Он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксированы в ЮАР, Ботсване и Гонконге, первый в Европе случай заражения зарегистрирован в Бельгии.