Премьер Японии заявил о возможности нанесения превентивных ударов по базам противника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о своей готовности при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника, отметив, что Токио пойдёт на это в оборонных целях, выступая в лагере Асака сухопутных Сил самообороны страны, где прошел смотр войск.

«Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника», - заявил японский премьер, выступая перед военнослужащими.

Среди представителей правительства на смотре также был министр обороны Японии Нобуо Киси. Премьер-министр отметил, что Япония будет следить и за активностью КНДР, в том числе за развитием сверхзвуковых ракетных технологий Северной Кореи. Кроме того, Кисида обвинил Китай в усилении своего военного потенциала без должной прозрачности.

Глава японского правительства пообещал сделать все необходимое для защиты территории, территориальных вод и воздушного пространства страны, назвав безопасность жителей - главной задачей властей.