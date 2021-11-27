Глава генштаба Великобритании считает Россию большей угрозой, чем экстремизм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что «угрозы», исходящие от России, более серьезные, чем экстремизм.

Картер рассказал, что, когда он стал главой армии летом 2014 года, спор шел о том, «исходит ли угроза от насильственного экстремизма или это была угроза, исходящая от России». По его словам, тогда верх одержал «аргумент о насильственном экстремизме».

«Но потом в 2018 году семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьезной угрозой для нашей страны», - заявил генерал в интервью газете Telegraph.

При этом глава генштаба не уточнил, о каких именно угрозах идет речь, отметив лишь «действия, относящиеся к серой зоне», которые говорят об использование «всех инструментов силы», но не ведут к войне.

Как отметила газета, «угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности».

Напомним, Ник Картер уже ни раз говорил о Москве. Ранее он заявил, что в своей Стратегии национальной безопасности Великобритания недооценила скорость и серьёзность усиления «российской угрозы», а также, что Россия и Китай ведут «политическую войну» против Запада с целью «сломить его волю».