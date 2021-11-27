В России 27 ноября 2021 выявлено 33 946 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 33 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 27 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 430. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1 879. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 869 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 6,7% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 239 летальных исходов, а полностью выздоровели 36 494 человека.

Таким образом, по состоянию на субботу, 27 ноября 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 9 536 825. Жертвами инфекции стало 271 531, а выздоровели 8 237 465 пациент.