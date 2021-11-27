Гинцбург назвал преступлением нежелание родителя привить своего ребенка от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети с приходом дельта-штамма коронавирусной инфекции стали чаще болеть COVID-19, а также отмечаются летальные исходы, поэтому нежелание родителя вакцинировать своего ребенка от данной инфекции является преступлением. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

«Если они любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих», - заявил он в интервью на телеканале «Россия-1».

Гинцбург призвал не ослаблять пропаганду «в лучшем смысле этого слова», а именно, плане того, что вакцинироваться является «так же необходимо, как соответственно, мыть руки и чистить зубы, говорить "здравствуйте"».

Директор Центра также рассказал, что количество антител у подростков после вакцинации от коронавирусной инфекцией детской вакциной, вырабатывается больше, чем у взрослого населения, даже несмотря на то, что концентрация данного препарата в пять раз меньше, чем у «Спутника V».

Напомним, как сообщалось, клеточный иммунитет после применения вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М» был сформирован у 93,2% добровольцев.