Клеточный иммунитет после прививки для подростков «Спутник М» был сформирован у 93,2% добровольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клеточный иммунитет после применения вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М» был сформирован у 93,2% добровольцев. Об этом говорится в инструкции препарата.

Уточняется, что при исследовании гуморального иммунного ответа сыворотки добровольцев были изучены на наличие антител на 42-й день от начала прививки. «Уровень сероконверсии составил 100%», - говорится в инструкции к вакцине, где отмечается что продолжительность защиты и защитный титр антител на данный момент неизвестны.

Противопоказаниями к вакцинации «Спутником М» назвали тяжелые аллергические реакции, а также острые инфекционные и неинфекционные болезни.

Напомним, ранее заммэра Москвы заявила, что клинические исследования вакцины «Спутник М» показывают ее безопасность, уточнив, что препарат получили уже 400 подростков. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что побочные эффекты, зафиксированные в ходе клинических исследований препарата, незначительны, уточнив, что чаще регистрируют температура до 37,3 градусов.