Правительство утвердило правила определения «границы бедности» в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России утвердило правила определения «границы бедности». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

Как уточнили в ведомстве, данный показатель будет использоваться при расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода.

Начальное значение «границы бедности» установлено на основе потребительской корзины на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. Это прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.

«"Граница бедности" будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе - ежегодно», - отметили в министерстве.

Данный показатель необходим из-за перехода с 2021 года на новую модель расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ), в основе которых лежит не продовольственная корзина, а как было ранее, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. «Граница бедности» позволит обеспечить сопоставимость данных об уровне бедности с прошлыми периодами.