ЮАР поделится с другими странами образцами омикрон-штамма коронавируса

ЮАР предоставит другим странам образцы нового штамма коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в Южно-Африканской Республики Тулио де Оливейра сообщил, что страна поделится с другими государствами образцами нового штамма коронавирусной инфекции, названного «омикрон».

- Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом «бета» - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире, — сказал он газете Financial Times.

По словам де Оливейры, с такой просьбой уже обратились Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что образцы не будут высылаться частным компаниям, ЮАР будет сотрудничать только с государственными организациями.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.