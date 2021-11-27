Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная"

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная". Понтифик направил телеграмму в адрес президента России Владимира Путина.

Как сообщает служба печати святого престола со ссылкой на пресс-секретаря Ватикана, Папа Римский молится за всех, кто погиб при трагедии.

"С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передает свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу. Он возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивают потерю близких, а также просит придать сил всем пострадавшим", - говорится в послании.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе случился утром 25 ноября. В результате ЧП пострадали 64 человека, 51 человек погиб. По делу о случившемся отправлен под арест на два месяца главный инспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Он подозревается в халатности.