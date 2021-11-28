Врачи из Италии показали первое изображение омикрон-штамма коронавируса

Штамм "омикрон" считают "потенциально самым опасным" из-за высокого числа мутаций Фото: REUTERS

В Италии опубликовали первое в мире изображение нового штамма "омикрон", который британские ученые признали "потенциально самым опасным" в мире из-за наиболее высокого числа мутаций.

Как выглядит S-белок "омикрона", выяснили врачи госпиталя Bambino Gesu и ученые госуниверситета Милана. Изображение опубликовал телеканал Ansa.

Красным цветом выделили мутации. Их насчитали 43. Для сравнения, у штамма "дельта" их всего 18.

Большинство изменений касаются области спайкового белка, который взаимодействует с клетками человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529 (он же – омикрон). Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.