Пассажирский самолет с неисправным шасси готовится к посадке в Шереметьево

Самолет приземлился в Шереметьево Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет, следующий из Доминиканской республики в Россию, предупредил диспетчеров о неисправности шасси и готовится приземлиться в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 28 ноября 2021 года.

Воздушное судно следует по курсу Пунта-Кана - Москва, уточнил источник агентства.

"Пассажирский Boeing 777 из Пунта-Кана будет садиться в Шереметьево с возможной неисправностью пневматики шасси", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, экстренную посадку в аэропорту донской столицы совершил борт, летевший из Сочи в столицу, сообщил корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" источник в "Платове". Инцидент произошел около семи часов вечера в пятницу, 26 ноября.

Напомним, на прошлой неделе у самолета, летевшего из Сочи в Тюмень, обнаружили неисправность. Об этом капитан воздушного судна сообщил неподалеку от аэродрома Уфы. В ходе приземления никто из пассажиров не пострадал. После полета самолет отправили на осмотр техникам.

UPD 16:39: Рейс Пунта-Кана - Москва приземлился в Шереметьево.