В «Векторе» заявили об эффективности «Эпиваккороны» против омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» против нового штамма омикрон сопоставима с ее действенностью против штамма-дельта, заявили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» будет сравнима с таковой для варианта дельта», – рассказали ТАСС в центре.

Там сообщили, что сразу несколько изменений в шиповидном белке могут затруднить нейтрализацию патогена антителами, а это в свою очередь может повлиять на эффективность вакцин.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529 (он же – омикрон). Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.