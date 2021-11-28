В Минздраве США назвал омикрон-штамм наиболее заразным вариантом коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон», обнаруженный в южной Африке, является самым заразным вариантом COVID-19 среди всех ранее выявленных, заявил глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз.

Как отметил специалист в эфире телеканала CNN , омикрон-штамм очень быстро распространяется на юге Африки, поэтому можно сделать вывод, что он наиболее заразный. Насколько новый вариант опасен дельты-штамма, говорить пока рано, сказал он. По мнению эксперта, омикрон-штамм будет достаточно быстро выявлен в Соединенных Штатах, когда доберется до них.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529 (он же – омикрон). Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.