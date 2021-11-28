У Саакашвили выявили посттравматическое стрессовое расстройство Фото: REUTERS

Врачи диагностировали у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, сообщила руководитель консилиума врачей Мариам Джишкариани.

«У пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия», – рассказала она журналистам.

Как отметила Джишкариани, у Саакашвили также наблюдается неврологическая симптоматика. По ее словам, политику требуется стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.

Как писал сайт kp.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила перевод экс-главы республики из тюрьмы в военный госпиталь города Гори. До этого ему стало плохо из-за голодовки: политик потерял сознание и попал в реанимацию.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В отношении бывшего президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.