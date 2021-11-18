Саакашвили потерял сознание в тюрьме

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал и потерял сознание в тюрьме. Об этом сообщил адвокат политика Бека Басилая.

- Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открывали глаза... пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он, — сказал юрист в разговоре с журналистами.

Напомним, вечером в понедельник, 15 ноября, у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили началась кровавая рвота, однако к нему не пускают врачей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Грузию, чтобы посетить политика. Денисова выразила надежду, что сможет лично проверить состояние соблюдения прав Саакашвили, однако отметила, что пока разрешения или отказа в посещении экс-президента от Министерства юстиции Грузии не получены.