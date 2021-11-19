Президент Грузии одобрила перевод Саакашвили из тюрьмы в военный госпиталь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобрила решение о переводе экс-главы республики Михаила Саакашвили из тюрьмы в военный госпиталь города Гори. Накануне ему стало плохо из-за голодовки, которую он объявил. Политик потерял сознание и попал в реанимацию.

Решение о переводе Саакашвили в военный госпиталь принял Минюст Грузии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы государства.

"Я приветствую план перевода бывшего президента [Михаила Саакашвили] в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности", - сообщила Саломе Зурабишвили.

Он отметила, что этот шаг позволит успокоить общество и обеспечить стабильность в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил США о помощи. По словам политика, в заключении его избивали.