Находящаяся на карантине женщина подожгла отель в Австралии Фото: ru.wikipedia.org

Полиция в Австралии намерена предъявить обвинения женщине, которая подожгла отель, в котором находилась на карантине по коронавирусу вместе со двумя детьми. Инцидент произошел в гостинице Pacific Hotel Cairns в городе Кэрнс.

По информации Reuters, женщина развела огонь под своей кроватью. В результате пожар уничтожил почти весь 11-й этаж отеля. Службам безопасности пришлось эвакуировать из гостиницы более 100 человек, пострадавших нет.

Сообщается, что у подозреваемой ранее возникли какие-то проблемы, связанные с пребыванием в отеле. В настоящее время она помещена под стражу, ее дети находятся под опекой полиции.

Как писал сайт kp.ru, в январе 2021 в Сочи нетрезвый турист поджег банкомат в отеле на Красной Поляне. Он ввошел в холл отеля, облил банкомат горючей жидкостью и поджег его.