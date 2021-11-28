Футболист "Зенита" Клаудиньо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" прошла центральная игра 16 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. ЦСКА принимал на своем поле "Зенит". Гости выиграли со счетом 2:0, сообщает "КП-Спорт".

На 34-й минуте поединка был забит победный гол "Зенитом". Малком поймал передачу на фланге, сбросил под удар Клаудиньо. А бразилец в касание пробил мимо Дивеева и Акинфеева. Счет стал 1:0. В дополнительное время Андрей Мостовой с передачи Артема Дзюбы забивает второй гол в ворота армейцев.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогали ему Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный судья - Алексей Амелин.

После этой победы "Зенит" с 36 очками - на первом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. От "Динамо" питерский клуб оторвался на 4 очка по итогам тура. ЦСКА остался при 24 очках на 6-й позиции в турнирной таблице РФПЛ. "Зенит", напомним, действующий чемпион Премьер-Лиги.

Следующая игра "Зенита" пройдет в Санкт-Петербурге 3 декабря против ФК "Ростов". На следующий день ЦСКА в Самаре встретится с "Крыльями Советов".