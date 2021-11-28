ВОЗ не располагает данными о том, что омикрон-вариант коронавируса опаснее штамма «Дельта» Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет данных о том, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции опаснее штамма «Дельта», говорится в документе организации об «Омикроне».

«Пока не ясно, является ли «Омикрон» более заразным по сравнению с другими вариантами, включая «Дельта». Число людей с положительным результатом теста увеличилось в регионах Южной Африки, где распространен этот вариант. Эпидемиологические исследования продолжаются», – сообщается на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что в настоящее время нет также информации, позволяющей говорить, что симптомы, вызываемые новым штаммов отличаются от симптомов других вариантов COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.